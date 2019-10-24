Рапота заявил о росте интереса к интеграции России и Беларуси

Дискуссия по поводу интеграции России Беларуси в последнее время активизировалась. Такое мнение высказал в беседе с "РГ" на полях XII Евразийского экономического форума в Вероне Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Я очень рад, что в соответствии с поручением, которое дано министерствам экономики России и Беларуси, у нас больше экономических экспертов втянулось в обсуждение этой темы. Внимание к этому (теме углубления интеграции России и Беларуси - "РГ") повысилось, появляются свежие идеи. Это очень хорошо", - отметил он.

Ранее стало известно, что до конца октября центробанки двух стран обсудят дорожную карту в рамках углубления интеграции в Союзном государстве. Об этом сообщал зампред правления Нацбанка Белоруссии Дмитрий Калечиц.