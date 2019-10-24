Убитых в перестрелке в Ростовской области похоронят в Чечне

Трех из пяти погибших во время перестрелки в Орловском районе Ростовской области похоронят на территории Чечни. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя главы Чеченской республики в Ростовской области Имрана Исраилова, тела погибших доставили в республику.

- Это два родных брата и двоюродный. Сегодня их похоронят в селе Самашки в Чечне, - отметил Исраилов.

Сейчас решается также вопрос о похоронах еще двух погибших - личность одного из них пока не установлена.

Как ранее сообщалось, в одном из хуторов Орловского района Ростовской области в среду произошла перестрелка между представителями двух семей. В СК региона уточнили, что причиной конфликта стал спор о владении земельным участком. В результате стрельбы погибли пять человек, еще двое ранены. Одного из участников конфликта задержали правоохранители. Следственный комитет завел уголовное дело по чатси 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".