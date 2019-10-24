Видео: водитель плывет по течению на затопленном шоссе

Тропический шторм "Имельда", задавший грандиозную трепку юго-западным штатам США (четверо погибших, тысячи эвакуированных, сотни тысяч оставшихся без света и связи), практически сошел на нет, устроив напоследок потоп в городке Амарилло на севере Техаса.

Муниципалитет на время превратился в провинциальную американскую Венецию: вместо улиц - каналы, плоты и лодки стали более надежным транспортом, чем автомобили, а обычный поход из дома в магазин за хлебом грозит превратиться в настоящий квест. Угадать, куда тебя унесет бурным потоком, практически невозможно.

Автомобилист на этом видео, похоже, устал бороться со стихией и решил плыть по течению, причем во всех смыслах. Убрал ногу с педали газа и позволил потоку воды нести его машину, только периодически подруливая, чтобы автомобиль не вынесло на бетонный отбойник. Восточная мудрость гласит, что послушных судьба ведет за собой за руку, а непослушных - тащит за волосы. Этот амариллец, кажется, о таком афоризме наслышан.