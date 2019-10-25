Солдат, расстрелявший военнослужащих в Забайкалье, отслужил 4 месяца

Солдат срочной службы, расстрелявший в карауле Забайкальского края десятерых сослуживцев, из которых восемь погибли, двое пострадали, был призван четыре месяца назад. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По информации агентства, рядовой воинской части 54160 был призван из Тюменской области и успел отслужить четыре месяца. Сообщается, что ему 20 лет. Как уточняет ТАСС со ссылкой на управляющую делами администрации Вагайского муниципального района Тюменской области Елену Шаргину, подозреваемый вырос в селе Вагай в семье сотрудников МВД. Она охарактеризовала его как общительного и заботливого юношу, который воспитывался в хорошей семье. Шаргина отметила, что ее сын с ним вместе учился. По его словам, у подозреваемого есть два старших брата, которые служат в полиции. Отец на пенсии.

Напомним, сегодня в 18.20 по местному времени военнослужащий открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Инцидент произошел во время смены караула. В результате погибли восемь человек, еще двое пострадали. Уточняется, что среди погибших двое офицеров и шестеро рядовых (пять срочников и один контрактник). Пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Стрелок был задержан. В его отношении возбудили уголовное дело по ч 2 ст 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Как уточнил источник агентства, подозреваемого проверят на вменяемость, планируется провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

По предварительной версии Министерства обороны России, солдат пошел на убийство из-за нервного срыва, который произошел на почве личных обстоятельств. В ведомстве подчеркнули, что военная служба не являлась причиной расправы. Сейчас на место выехала группа опытных сотрудников Главной военной прокуратуры, которые определят все обстоятельства, предшествовавшие ЧП и побудившие молодого человека на убийство. Кроме того, надзорное ведомство проверит условия несения караульной службы в части. На место также вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистром генерал-полковником Андреем Картаполовым.

Военная часть 54160 расположена на территории закрытого поселка городского типа Горный с население в 11 тысяч человек. Как сообщает РИА Новости, власти Забайкалья готовы оказать военным любую необходимую помощь, в первую очередь медицинскую и психологическую.