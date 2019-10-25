Новости

Женщина-водитель спровоцировала ДТП с участием семи машин в Москве 19:29
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли 19:23
Солдат, расстрелявший военнослужащих в Забайкалье, отслужил 4 месяца 19:16
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле 19:11
"Убийца "Патриота" вернется в Россию под названием Haval H5 19:10
В России представили прототип облегченного доверенного планшета 19:06
Лавров прокомментировал освобождение Бутиной 19:00
В двигатель вылетавшего из Москвы самолета попала птица 18:52
Премьер Казахстана объявил о необходимости отменить роуминг в рамках ЕАЭС 18:36
РФ направила Эстонии ноту из-за сноса памятника советским солдатам 18:33
Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС 18:28
В Волгограде арестован подозреваемый в хищении данных клиентов банка 18:25
В Херсонесе отреставрируют купель, где мог креститься князь Владимир 18:05
Женщину в Татарстане укололи на улице шприцем с наркотиком 18:00
В честь Греты Тунберг назвали новый вид жуков 17:57
СК завел дело после убийства военным восьмерых сослуживцев в Забайкалье 17:31
Диетолог рассказала о пользе и вреде тыквы 17:28
Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe 17:27
Наиль Латыпов назначен послом РФ в Малайзии 17:23
Сергей Сельянов поделится опытом с молодыми кинематографистами 17:19
Песков прокомментировал кредитные планы Минска 17:19
Трейлер: фантастический экшн-триллер "Иные" вышел в российский прокат 16:58
Трамп рассказал, при каких условиях введет санкции против Турции 16:52
Петербурженку задержали за кражу у пенсионерки двух млн рублей 16:49
Военная прокуратура начала проверку после расстрела солдат в Забайкалье 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
25.10.2019 19:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Солдат, расстрелявший военнослужащих в Забайкалье, отслужил 4 месяца

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Солдат срочной службы, расстрелявший в карауле Забайкальского края десятерых сослуживцев, из которых восемь погибли, двое пострадали, был призван четыре месяца назад. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По информации агентства, рядовой воинской части 54160 был призван из Тюменской области и успел отслужить четыре месяца. Сообщается, что ему 20 лет. Как уточняет ТАСС со ссылкой на управляющую делами администрации Вагайского муниципального района Тюменской области Елену Шаргину, подозреваемый вырос в селе Вагай в семье сотрудников МВД. Она охарактеризовала его как общительного и заботливого юношу, который воспитывался в хорошей семье. Шаргина отметила, что ее сын с ним вместе учился. По его словам, у подозреваемого есть два старших брата, которые служат в полиции. Отец на пенсии.

Фото: iStock
В Чечне задержан второй участник перестрелки в Ростовской области

Напомним, сегодня в 18.20 по местному времени военнослужащий открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Инцидент произошел во время смены караула. В результате погибли восемь человек, еще двое пострадали. Уточняется, что среди погибших двое офицеров и шестеро рядовых (пять срочников и один контрактник). Пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Стрелок был задержан. В его отношении возбудили уголовное дело по ч 2 ст 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Как уточнил источник агентства, подозреваемого проверят на вменяемость, планируется провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

По предварительной версии Министерства обороны России, солдат пошел на убийство из-за нервного срыва, который произошел на почве личных обстоятельств. В ведомстве подчеркнули, что военная служба не являлась причиной расправы. Сейчас на место выехала группа опытных сотрудников Главной военной прокуратуры, которые определят все обстоятельства, предшествовавшие ЧП и побудившие молодого человека на убийство. Кроме того, надзорное ведомство проверит условия несения караульной службы в части. На место также вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистром генерал-полковником Андреем Картаполовым.

Военная часть 54160 расположена на территории закрытого поселка городского типа Горный с население в 11 тысяч человек. Как сообщает РИА Новости, власти Забайкалья готовы оказать военным любую необходимую помощь, в первую очередь медицинскую и психологическую.

Происшествия Правосудие Следствие ДФО Забайкальский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ФАС призвали не беспокоиться о ценах на гречку
Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС
Песков прокомментировал кредитные планы Минска
В Волгограде арестован подозреваемый в хищении данных клиентов банка
Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe