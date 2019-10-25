В РФ задумались о реформе системы экологической ответственности компаний

Минприроды России по поручению профильного вице-премьера Алексея Гордеева, заканчивает разработку новой концепции РОП, принятие которой позволит России встать в один ряд с ведущими европейскими странами по уровню перерабатываемых и утилизированных отходов.

Об этом напомнили в Общественной палате РФ, где состоялся международный круглый стол, посвященный проблемам расширенной ответственности производителя (РОП).

В частности, концепция Минприроды предполагает создание единого государственного фонда, который будет контролировать процесс утилизации отходов и аккумулировать платежи по экологическому сбору.

Согласно нацпроекту "Экология", в России к 2024 году необходимо достигнуть показателя в 36% переработки всех твердых коммунальных отходов. Страны Евросоюза, согласно предписанию Европарламента, стремятся к тому, чтобы к 2030 году перерабатывать не менее 90% отходов.

Институт РОП, введенный в России в 2015 году, изначально исходил из принципов циклической экономики, целью которой является возвращение как можно большего количества вторичных ресурсов в хозяйственный оборот, а не их вывоза на мусорные полигоны. Но введенные в России нормативы утилизации, по сути, сделали формат РОП малоэффективным. Фактически загрязнители окружающей среды оплачивают лишь 10% утилизации своей продукции, которая утратила свои потребительские свойства и наносит вред экологии.

"В мире нет никаких нормативов утилизации, это чисто российское изобретение: во всех странах товаропроизводители вносят экосбор за 100% выпущенных товаров, - рассказал РГ профессор кафедры устойчивого развития Московского университета имени С. Ю. Витте, член наблюдательного совета СРО "Лига переработчиков макулатуры", Денис Кондратьев. - Никакого другого размера сбора, кроме как 100% ставки, существовать не должно. Если ты производишь товар, не ставь общество перед проблемой, что делать с отходами от использования этих товаров и упаковки. Производитель должен обеспечить их возврат в хозяйственный оборот, профинансировать раздельный сбор, подготовку и переработку своих использованных товаров, а еще прежде позаботиться о том, чтобы они вообще поддавались переработке. Практика уже показала, что самостоятельно заниматься утилизацией бизнес эффективно не может. В этой связи, новая концепция Минприроды - это призыв пойти по пути здравого смысла и реформировать систему РОП в правильном направлении".

Эту позицию поддержали на Круглом столе в Общественной палате РФ и ведущие европейские эксперты в области утилизации и переработки вторсырья.

"В странах ЕС производители всегда были обязаны платить за 100% своих товаров, попадающих на рынок, по-другому просто не может быть, - отметил официальный представитель международной группы компаний ALBA Group Франц Саусенг. - Причем в Европе именно государство уполномочивает специальные организации собирать средства с производителей в размере 100% и компенсировать из этих сумм переработчикам их затраты по утилизации отходов".

Австрийский эксперт подчеркнул, что лишь в одной Великобритании насчитывается 20 организаций, уполномоченных государством по исполнению РОП, в Германии таковых насчитывается 9, во Франции и Швеции по 3, в Испании и Бельгии по 2, но в любом случае исполнение РОП регулируется государством.

Участники Круглого стола отметили, что в российской практике существует сразу пять варианта исполнения РОП. Можно организовать весь процесс утилизации отходов самостоятельно, нанять для этого профессионального подрядчика, сделать то же самое коллективно, заплатить государству экологический сбор, или предложить смешанный вариант из первых четырех пунктов. Концепция Минприроды как раз предлагает пойти по европейскому пути, делегировав функции по сбору и распоряжению экосборами через специально созданный фонд единой государственной структуре - "Российскому экологическому оператору", который перекроет недобросовестным производителям пути ухода от экологической ответственности. Платежи в такой фонд нельзя будет использовать на другие цели, кроме утилизации.

По статистике Росприроднадзора, отчеты по РОП за 2018 год сдали всего 15 тысяч компаний, притом, что в России существует около 4 млн. юридических лиц. Фактически отчетность сдали всего 0,375% отечественных производителей. Общая сумма экологического сбора в 2018 году составила 2,2 млрд руб. Минприроды предлагает ввести пятилетний мораторий на самостоятельное исполнение РОП и прогнозирует, что за счет полной утилизации данный показатель может вырасти до 136 млрд руб. ежегодно.

"Россия должна срочно исправить ошибки в сфере РОП, - отметил исполнительный директор "Лиги переработчиков макулатуры" Алексей Сергеев. - Не секрет, что существует практика сговора с фейковыми утилизаторами, которые за умеренную плату штампуют акты о переработке отходов, что дискредитирует всю систему РОП в России. Поэтому любые разговоры о постепенном увеличении нормативов утилизации это лишь попытка затянуть реальное решение вопроса".

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация выгодна крупным транснациональным компаниям, которые мимикрируют под российского производителя, чтобы платить ставку экосбора в несколько раз меньше.

В ЕС экосбор равен 40 евро за одну тонну макулатуры, это себестоимость ее заготовки и утилизации. В России аналогичная ставка экологического сбора составляет в среднем

2 378 рублей на тонну макулатуры. Цифры внешне сопоставимые, но на практике после применения норматива утилизации бумаги, выступающего в роли понижающего коэффициента, отечественный производитель платит всего лишь 1 070 рублей, или в 2,7 раза меньше, чем в странах Евросоюза.

Оппоненты концепции Минприроды, среди которых выступают различные отраслевые ассоциации, призывают вводить мораторий на самостоятельное исполнение РОП индивидуально по каждой группе товаров, а также указывают, что рост затрат производителей по обязательствам РОП скажется на конечной цене продукции. Но многие эксперты утверждают, что потребитель не заметит изменений в стоимости многих товаров, поскольку оно будет незначительным. Более того, в ряде случае это может и вовсе привести к снижению цен.

"Вот наглядный арифметический пример: ящик из гофрированного картона вмещает 12 пакетиков конфет, его вес составляет 250 грамм. Из тонны гофрированного картона можно изготовить четыре тысячи ящиков, в которые будут упакованы 48 000 пакетиков, - рассказывает Алексей Сергеев. - Вес пластикового пакетика 10 грамм. Одной тонны пластика хватит для изготовления 100 000 таких пакетиков. Экосбор за тонну гофроупаковки составит 2 378 руб., за тонну пластика - 3 844 руб. Таким образом, пакетик конфет подорожает всего на 9 копеек. Если предположить, что пакетик стоит 50 рублей, удорожание составит 0,2%.".

По оценкам Минприроды, рост нормативов утилизации до 100% может привести к росту цен на продукцию в пределах 0,25-1,5%. Но и даже такое, микроскопическое удорожание в стратегической перспективе может привести к удешевлению продукции, во всяком случае в сегменте экономики, связанным с применением бумажного вторсырья.

"Увеличение норматива утилизации поспособствует формированию справедливой цены на макулатуру, так как сырьевой дефицит останется в прошлом, - отметил Алексей Сергеев. - На сегодня в Европе макулатура стоит почти вдвое раза дешевле, а в США дешевле в шесть раз. Макулатура, из которой делается упаковка товара, будет стоить дешевле, а значит, и итоговая стоимость товара также будет отличаться в меньшую сторону".

В настоящее время концепция Минприроды России проходит согласование в Федеральной антимонопольной службе, Правительстве РФ, профильных министерствах и ведомствах. Многие участники рынка сбора и переработки отходов считают, что ее принятие может сыграть ключевую и системную роль в решении мусорной проблемы на федеральном уровне.