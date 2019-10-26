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Гитарист Metallica назвал самые недооцененные хорроры в истории

Новости
    26.10.2019, 15:35
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Гитарист Metallica Кирк Хэмметт - известный фанат хорроров. У него даже есть целый музей фильмов ужасов со впечатляющей коллекцией постеров. В вопросе музыкант, стало быть, разбирается, так что к его мнению вполне можно прислушаться.

Фото: youtube.com
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Хэмметт поделился с журналом Metal Hammer своим списком недооценённых хорроров. И в целом он действительно выглядит вполне достойно.

В личную десятку лучших ужастиков, не получивших должного внимания, вошли следующие картины: "Отвращение" (1965), "В пасти безумия" (1994), "История с привидениями" (1981), "Тихое место" (2018), "Бивень" (2014), "Ведьма" (2015), "Ритуал" (2017), "Зло внутри" (2017), "Реаниматор" (1985), "Ведьма любви" (2016).

Ранее критики журнала Rolling Stone назвали самые страшные сериалы в истории.

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