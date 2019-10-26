Критики назвали самые страшные телесериалы в истории

Эксперты составили список из тридцати самых страшных телесериалов в истории индустрии.

"Чарт" приводится журналом Rolling Stones, и первую его строчку занимает "Твин Пикс" Дэвида Линча. Который эксперты назвали не иначе как "абсолютным лидером телевизионного ужаса".

Второе место - легендарная "Сумеречная зона", оригинальная антология, выходившая в 1959-1964 годы. При этом критики придерживаются мнения, что и очередной перезапуск - этого года от Джордана Пила, показал-де, что франшиза "по-прежнему в надежных руках".

Третья строчка - "Ганнибал" Фуллера (2013-2015), эстетская мясницкая, крайне извращенная вампука, на фоне которой все прочие образцы prestige drama выглядят как студенческие поделки.

"Секретные материалы", в оригинале выходившие в 1993-2003-м и получившие нервно встреченный ребут в 2016-2018 гг. - четвертое место.

Пятое - прекрасная антология Ника Антоски "Нулевой канал", начавшая выходить в 2015-м и крайне прискорбно прикрытая в прошлом году.

Далее - молодежный хоррор с элементами мыльной оперы "Баффи - истребительница вампиров" (1997-2003), антологии "Настоящий детектив", "Черное зеркало" и "Американская история ужасов".

Замыкают первую десятку "Ходячие мертвецы". Которые, невзирая на колоссальное падение рейтинга, продолжают оставаться флагманом канала AMC.

С полным аннотированным списком шоу, где "Очень странные дела" занимают четырнадцатую строчку, а "Эш против зловещих мертвецов" - девятнадцатую, можно ознакомиться здесь.