Задержан пятый человек по делу о 39 погибших в грузовике под Лондоном

Полиция задержала в Дублине пятого подозреваемого по делу о 39 погибших нелегальных мигрантах, которые были найдены в грузовике-рефрижираторе в промышленной зоне города Грейс, что в тридцати километрах от Лондона, сообщает телерадиостанция BBC.

Задержанный проходит по другому делу, однако британская полиция приняла решение опросить ирландца о трагических событиях в графстве Эссекс. Ранее были задержаны четверо ирландских граждан, которые подозреваются в торговле людьми и убийстве.

По предварительным данным, грузовик прибыл из Ирландии, контейнер-рефрижиратор доставили в Великобританию судном через бельгийский порт Зеебрюгге до морской гавани Пурфлит. Пока без ответа остается вопрос, в каком месте люди попали в кузов. Речь идет о 31 мужчине и восьми женщинах. Ранее сообщалось, что среди погибших был подросток. Погибшие могли замерзнуть, так как контейнер был предназначен для перевозки овощей при низких температурах.

"Мы не знаем происхождения погибших, но сконцентрировались на том, что это были вьетнамцы", - заявил криминалист Мартин Пасмор, которому поручено идентифицировать тела. По его словам, полиция провела встречу с послом Вьетнама в Лондоне. Кроме того, создан телефон доверия. Однако многие вьетнамцы боятся выходить на связь, так как опасаются высылки из Великобритании. Ранее предполагалось, что жертвы были китайцами.