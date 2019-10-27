В Барселоне мирный протест вновь перерос в беспорядки

Уличные демонстрации в Барселоне 26 октября снова переросли в беспорядки и поджоги баррикад.

В настоящий момент, в частности, горят баррикады на центральном проспекте города - Пассаж ди Грасиа.

Полиция устроила так называемую "карусель" - ее автомобили беспрестанно курсируют по улицам, не давая радикалам задерживаться на одном месте. Радикалы, как и в прошлые выходные, действуют небольшими группами, устраивая поджоги, закидывая полицейские автомобили камнями и разбегаясь.

По некоторым сведениям, горящие баррикады замечены в разных концах города.

На 26 октября были намечены мирные протесты с требованием освободить более сорока задержанных по подозрению в причастности к беспорядкам 18 октября, когда в ходе уличных боев в Барселоне и других городах Каталонии пострадали более 400 человек. Кроме того, манифестанты 26 октября требовали, как и раньше, отделения Каталонии от Испании и освобождения 12 каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, прошедшего в октябре 2017 года, но не признанного Мадридом. Однако ближе к ночи 26 октября мирная демонстрация переросла в радикальные выступления.