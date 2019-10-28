Новый седан Mercedes-Benz S-класса будет похож на Tesla

Стали известны подробности о премиальном седане Mercedes-Benz S-класса, премьера которого состоится в будущем году. Автомобиль получит систему автономного вождения: в компании отметили, что это будет первая модель бренда, оснащенная автопилотом третьего уровня.

Также у обновленного седана будет другая решетка радиатора, он получит светодиодные матричные фары, выдвижные дверные ручки, цифровую приборную панель и большой прямоугольный дисплей на центральной консоли, как у моделей Tesla.

Некоторые детали рабочего прототипа можно разглядеть на шпионском видео, которое выложено на YouTube. Автомобиль обклеен пленкой, но на нем видны выдвижные ручки, которые ранее не использовались на серийных Mercedes.

Также известно, что новинку оснастят полноуправляемым шасси.

Недавно в Сеть попали фото роскошной модификации кроссовера GLS от суббренда Mercedes-Maybach. Кроме того, появились первые изображения серийного кроссовера Denza от Mercedes-Benz.