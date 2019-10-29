ОСАГО с недостоверными данными приравняли к отсутствию полиса

В связи с этим автовладельцам рекомендуется проверить свои полисы на подлинность через сервисы Российского союза автостраховщиков (РСА), либо обратиться в свою страховую компанию.

Отныне в случае предоставления недостоверных сведений не только по электронным полисам ОСАГО, но и по бумажным договорам, если это повлекло необоснованное уменьшение премии, страховщик получает право регрессного требования. Это означает, что страховщик возместит вред пострадавшему, но после этого взыщет размер убытка с виновника ДТП, говорится в разъяснениях РСА.

По словам главы союза Игоря Юргенса, масштабный эксперимент по поверке полисов ОСАГО с помощью камер на дорогах (он реализуется в Москве) показал, что половина обратившихся в РСА получателей "писем счастья" с информацией об отсутствии страховки не знали, что ездят с поддельным полисом ОСАГО.

"Дальнейший разбор ситуаций показал, что в ряде полисов содержатся недостоверные данные о транспортном средстве или регионе, которые приводили к занижению цены полиса", - уточнил Юргенс.

Между тем, экономия одной-двух тысяч рублей на этапе покупки полиса за счет внесения в него недостоверных данных может обернуться убытком для них на сотни тысяч рублей, подчеркнул глава РСА.

Ряд изменений, которые вступили в силу, касаются непосредственно электронных полисов ОСАГО. К примеру, из закона исключена норма о необходимости выдачи автовладельцу электронного договора ОСАГО на бланке. Предусмотрено, что он может быть распечатан просто на бумаге.

Что касается проверки, то по новым правилам такой полис может быть представлен как на бумаге, так и в виде электронного документа. Впрочем, изменения в ПДД по этому поводу пока не внесены, так что автовладельцам есть смысл все-таки держать при себе бумажный вариант электронного договора.