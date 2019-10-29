Посольство РФ в США заявило о негуманном отношении к Ярошенко

В диппредставительстве России в Вашингтоне считают, что американские власти проявляют негуманное и жестокое обращение к россиянину Константину Ярошенко, отбывающему наказание в американской тюрьме. Дипломаты заявили, что Москва будет ставить этот вопрос перед международными правозащитными организациями.

Несмотря на ухудшающееся состояние здоровья россиянина, власти США отказали переводить Ярошенко в Россию по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. По мнению российской стороны, была проигнорирована гуманитарная составляющая вопроса, передает РИА Новости. США мотивировали отказ "серьезностью обвинений и тяжестью преступлений".

Напомним, в 2011 году американские власти обвинили российского летчика в попытке провоза из Либерии наркотических веществ и приговорили его к 20 годам лишения свободы. Сам Ярошенко и его адвокаты вину полностью отрицали, неоднократно назвав расследование провокацией, а так называемые доказательства - сфабрикованными.

У Ярошенко серьезные проблемы со здоровьем. В мае 2019 года в тюремной больнице ему удалили несколько доброкачественных опухолей желудка. До этого он долгое время жаловался на то, что не может нормально принимать пищу из-за болей. И только спустя время было проведено исследование, которое выявило онкологию.