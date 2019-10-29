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29.10.2019 22:14
Рубрика: Легковые авто

Придется подождать. Две новые Skoda Octavia дебютируют в 2020 году

Текст: Юрий Зубко
Фото: Изображение новой Skoda Octavia RS из конфигуратора. Фото: Изображение новой Skoda Octavia RS из конфигуратора.
Фото: Изображение новой Skoda Octavia RS из конфигуратора.

Новая Skoda Octavia, дебют которой состоится 11 ноября, получит две модификации только в следующем году. Речь идет о "заряженной" Octavia RS и "вседорожной" Octavia Scout.

По предварительной информации, на RS установят двухлитровый турбомотор мощностью 250-260 л.с., работающий в паре с семиступенчатым "роботом" DSG. Также не исключено появление турбодизеля объемом 2,0 литра.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Что касается "вседорожной" модификации, то Octavia Scout снабдят увеличенным дорожным просветом вместе с пластиковым обвесом по периметру. Возможно, что опционально будет доступен полный привод.

Интересно, что Octavia RS (как и обычную версию) уже рассекретили в Сети - изображение автомобиля появилось в конфигураторе на чешском сайте марки. "Горячий" лифтбек окрашен в фирменный синий цвет с черными матовыми элементами.

Напомним, "РГ" сегодня публиковала технические подробности о бестселлере Skoda. Octavia будет базироваться на модернизированной платформе MQB.

Фото: www.motor1.com
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При прежней колесной базе новинка превосходит по габаритам дореформенный автомобиль. Не исключено, что в России у машины останутся те же двигатели, что есть сейчас: 1.6 MPI (110 л.с.), 1,4 TSI (150 л.с.), 2,0 TSI (180 л.с.).

Новое поколение Octavia доберется до нашей страны во второй половине 2020 года. Нынешняя генерация авто продается от 1 119 000 рублей.

Совсем скоро состоится премьера лифтбека Rapid, который компания специально разрабатывала для России.

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#Skoda