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29.10.2019 09:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семьи шести погибших при прорыве красноярской дамбы получили выплаты

Текст: Дмитрий Мальков

Красноярское правительство приняло решение о выделении средств на выплаты первым шести погибшим при прорыве дамбы в артели золотодобытчиков на реке Сейба в Курагинском районе региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра социальной политики края Ирину Пастухову.

Фото: iStock
В Хакасии похоронили трех погибших при прорыве дамбы на Сейбе

По ее словам, комиссией по выделению средств из резервного фонда красноярского правительства согласовано предоставление родственникам каждого из погибших по одному миллиону рублей. Средства уже перечислены на счета получателей.

Несколько позже получат компенсацию родственники еще одного погибшего старателя. Согласно информации министерства социальной политики, решение о выделении средств было принято 28 октября.

Кроме того, по 200 тысяч рублей получат 15 пострадавших в состоянии средней степени тяжести и по 100 тысяч - четыре человека в легкой степени тяжести.

Напомним, ЧП в артели старателей "Сисим" произошло 19 октября. В результате подъема воды на реке Сейба оказалась разрушена плотина, после чего волна из глины, камней и воды обрушилась на поселок в котором проживали сотрудники предприятия. Погибло 17 человек, трое до сих пор числятся пропавшими без вести.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае
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