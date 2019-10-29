Генплану Севастополя снова потребовалась доработка

Генплан Севастополя, разработка которого ведется уже четыре года, снова придется переделывать. В нем не решен вопрос статуса сельхозугодий и лесов. Проект поступит в Заксобрание лишь в следующем году, если не возникнет новых препятствий. Тем временем в городе приостановили выдачу разрешений на строительство.

- Документ морально устарел, многое надо переделывать с учетом новых норм в градостроительстве, - рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. - Сначала была информация, что все готово и замечания учтены, а генплан не вносили в ЗС из-за политических аспектов. Но оказалось, что его надо серьезно дорабатывать.

Дело в том, что в настоящее время вся земля города федерального значения Севастополя относится к категории населенных пунктов. Но фактически в регионе есть леса с охотугодьями, ведется сельское хозяйство, в том числе более пяти тысяч гектаров занято виноградниками. Статус этих земель не определен, а потому нет гарантии их защиты от вырубки деревьев или смены вида разрешенного использования, например, под жилую застройку.

- Земли населенных пунктов очень уязвимы с точки зрения сохранности лесов. Лучше придать им статус земель лесного фонда, на которые распространяется особый режим, - говорит Развожаев. - А то, что на землях города у нас есть охотхозяйство, вообще нонсенс. Эти вопросы предстоит урегулировать.

Первый путь, по его словам, - выделить внутри границ субъекта муниципальные образования. Это будет город Севастополь с его урбанизированной территорией, Инкерман, Балаклава, а также сельские населенные пункты. Остальная территория станет зоной сельского хозяйства или лесного фонда. Второй вариант - оставить, как сейчас, всю землю городской, но внести изменения в федеральное законодательство, которые бы позволяли городу федерального значения Севастополю иметь земли для сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда.

- Вопрос в том, как организовать земли внутри границ субъекта. Ответа на него пока нет. Мы консультируемся со специалистами, - сообщил Развожаев. - В любом случае Севастополь не потеряет статус города федерального значения.

Дорабатывать генплан будет либо Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды, подведомственный правительству Севастополя, либо новый подрядчик.

При этом сроки, когда главный градостроительный документ будет готов к утверждению в местном парламенте, еще не определены. Вероятно, это произойдет в первом полугодии 2020 года. Развожаев также сообщил, что для жителей проведут еще одну общественную презентацию генплана.

Напомним, в мае этого года прокуратура Севастополя выиграла суд с требованием к правительству города внести проект генплана в Заксобрание в течение 100 дней. Правоохранители доказали, что чиновники бездействовали и затягивали разработку документа. Но позже апелляционный суд отклонил это решение.

Тем временем Михаил Развожаев поручил приостановить выдачу новых разрешений на строительство многоквартирных домов до утверждения генплана. Градоначальник предлагает отказаться от уплотнительной застройки и переключиться на комплексное освоение новых территорий. На средства бюджета будут подводить инженерные сети и возводить социальные объекты.

- Сейчас подготовлено большое количество проектов планировки отдельных участков. Проводят втайне быстрые общественные слушания и начинают строить, - рассказал врио губернатора. - Потом выясняется, что там ничего не рассчитано. Все это плохо заканчивается. До меня был запущен неконтролируемый процесс выдачи разрешений, и ко многим из них могут возникнуть вопросы.

18 октября в Севастополе был задержан директор городского департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко, которого СК РФ обвинил в превышении должностных полномочий при вводе объектов в эксплуатацию. По версии следствия, чиновник узаконил два корпуса гостиницы на мысе Фиолент, хотя они не были подключены к сетям водоснабжения и водоотведения.

Чтобы такое не повторялось, решено отложить выдачу новых разрешений. Уже поданные заявки власти проверят на соответствие проекта планировки требованиям законодательства. Если все окажется в норме, дадут добро.

Тем временем

Генплан Севастополя разрабатывали с декабря 2015 года по федеральной целевой программе развития полуострова. Контракт на 50 миллионов рублей был заключен с НИИиПИ Генплана Москвы. В мае 2017-го на общественных слушаниях проект вызвал массовую критику жителей Севастополя из-за изменения функционального зонирования большинства территорий. Горожане сделали почти 12 тысяч замечаний, 83 процента которых были приняты экспертной комиссией. Генплан отправили на доработку. Весной 2018-го экс-губернатор Дмитрий Овсянников раскритиковал документ за нестыковки и приостановил процесс. В конце года правительство города расплатилось с разработчиками за пять этапов работы, а финальную доработку на сумму 2,5 миллиона рублей поручило подведомственному проектному институту. В апреле 2019-го Овсянников заявил, что генплан полностью готов, но ни новых общественных слушаний, ни рассмотрения в ЗС так и не состоялось.