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29.10.2019 09:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые объяснили кирпичный цвет отложений на дне пещеры "Таврида"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глинистые отложения красно-кирпичного цвета на дне пещеры "Таврида" имеют то же происхождение, что и кора выветривания Южного берега Крыма. Об этом на III съезде Российского союза спелеологов в Крыму сообщил специалист Геологического музея Крымского федерального университета Александр Тищенко.

Фото: Илья Изотов
Корреспондент "РГ" изучил открытые залы в пещере под трассой "Таврида"

По словам ученого, основными глинистыми минералами в самом распространенном заполнителе пещеры являются железистый монтмориллонит (70 процентов) и гидрослюды. А окраска обусловлена структурной примесью железа в этом минерале.

- Железосодержащий монтмориллонит, найденный в "Тавриде", известен и в коре выветривания Южного берега Крыма, на плато и яйлах, например, в воронках на Чатыр-Даге, - рассказал Тищенко. - Около 50 миллионов лет назад, когда кора выветривания смывалась с гор в равнинную часть Крыма, она по трещинам заполняла пещеру Таврида глиной, которая со временем просела и сейчас выстилает дно пещеры.

На стенах пещеры, где глина смешивалась с известняками, создавалась бескислородная среда, из-за чего образовался черный тодорокит. Он содержит большое количество бактериального вещества, которое сейчас активно изучается.

- Минералогия пещер предгорного Крыма пока изучена слабо, - считает ученый. - Это связано с тем, что на полуострове нет оборудования, необходимого для полноценного исследования минералов с помощью рентгеновского микроспектрального (микрозондового) анализатора и других приборов, которые есть в крупных научно-исследовательских институтах.

Фото: Российский союз спелеологов
В крымской пещере "Таврида" нашли кости доисторической змеи

В пещере "Таврида", открытой летом прошлого года, сейчас продолжаются минералогические, палеонтологические, археологические, геофизические и другие исследования, которые более точно установят историю происхождения и формирования уникальной крымской пещеры. К исследованиям подключились ученые нескольких российских НИИ и университетов. В частности, специалисты Уфимского Института биологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН собрали в пещере пробы для биохимических исследований, которые займут около двух лет.

Справка "РГ"

В июле 2018 года при прокладке федеральной трассы "Таврида" археологи обнаружили самую длинную в предгорной части полуострова карстовую пещеру протяженностью 1015 метров. На настоящий момент длина отснятой и исследованной специалистами части пещеры - уже около 1300 метров. Но спелеологи предполагают, что она может иметь общую протяженность до 10 километров. Внутри найдены более 250 килограммов костей - останков доисторических животных, которые обитали на полуострове более 1,5 миллиона лет назад. Это гигантский предок современного страуса весом около 450 килограммов, гигантская гиена, древний южный слон, носорог Мерка, олени, антилопы, лошади, а также трехметровый верблюд и жираф.

Уже в будущем году на базе пещеры начнется создание рекреационного комплекса, доступного для туристов, и научно-образовательного стационара. Он разместится на территории более 15 гектаров. Летом 2019 ученым удалось с помощью электротомографа найти предполагаемое место исторического входа в пещеру.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пещера под строящейся крымской трассой "Таврида"
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