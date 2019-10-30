Кроссовер из России доберется до Европы в 2021 году

Renault Arkana, который пока производится и продается только в России, появится в Европе в 2021 году. Об этом информирует французское издание DownShift, ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что версия кроссовера для стран ЕС будет отличаться от российской. Например, SUV получит модернизированный салон с измененной центральной консолью и другой селектор трансмиссии. Также автомобиль обзаведется спортивной модификацией. Не исключено, что в Европе у модели будут другие двигатели.

В России, напомним, Arkana комплектуется двумя моторами: это 1,6-литровый атмосферный бензиновый силовой агрегат мощностью 114 л.с., а также турбированный двигатель 1.3 литра, который выдает 150 л.с. Кроссовер продается в нашей стране от 1 015 000 рублей, топовая версия стоит 1 524 990 рублей.

Ранее сообщалось, что Renault Arkana российской сборки поехала покорять страны СНГ. Кроме того, стало известно, что онлайн-продажи модели оказались провальными.

Кстати, недавно журналисты провели краш-тест SUV. Автомобиль показал достойные результаты, но не занял первое место в рейтинге безопасности.