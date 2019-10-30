Григорий Рапота выступил на XII Евразийском экономическом форуме

Европейцы не желают признавать сам факт существования интеграционных объединений на евразийском континенте помимо Европейского союза. Об этом в своем выступлении на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне заявил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Григорий Рапота: Надо предлагать крупные проекты, которые бы объединяли усилия участников процесса как на Востоке, так и на Западе. РИА Новости

"Это было продиктовано разными причинами, в том числе и нежеланием признавать интересы России как системообразующей нации на евразийском континенте", - отметил он. Григорий Рапота напомнил мюнхенскую речь президента России Владимира Путина в 2007 году, суть которой свелась к тому, что нельзя игнорировать интересы России. "Это был не просто крик души, это было отражение того общественного запроса, который существовал в России, и не только внутреннего, но и международного. Подтверждением этого может служить то, что активизировались интеграционные процессы в рамках ШОС, ЕАЭС, БРИКС и других организаций", - сказал он. Тем не менее желания признавать наличие этих объединений и выстраивать с ними какие-то системные отношения у европейского сообщества как не было, так и нет.

"Порой возникают идеи о создании единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Со стороны нашего интеграционного объединения, говоря словами президента Беларуси Александра Лукашенко, создать интеграцию интеграций, но никаких практических шагов со стороны ЕС нет", - добавил Григорий Рапота.

"У меня более узкие задачи - российско-белорусские отношения, - уточнил Госсекретарь. - Но у меня такое ощущение, что пока переломов в сознании в европейском сообществе нет. В силу каких причин - это вопрос для обсуждения политологов. Могут быть разные точки зрения. Но одна из них - это недопущение еще одного центра силы - экономического, энергетического - где-то, помимо Европы и США. Другая точка зрения может быть продиктована отношением к России как к системообразующей нации. Все видят, что ее влияние в мире усиливается".

В этом году центральной темой форума стали системные вызовы, стоящие перед глобальной энергетической отраслью. "В мире нарастает торгово-тарифное и санкционное противостояние, разрушаются устоявшиеся экономические связи", - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, отметив, что все участники рынка недооценивают "риски нестабильности в мире". "Увеличение доли американской нефти на глобальном рынке зачастую достигается не столько экономическими, сколько политическими методами - вытеснением ключевых игроков и навязыванием своей продукции", - сказал он в своей речи. Его поддержал генеральный директор ВР Роберт Дадли, подчеркнув, что "управление рисками для нефтегазовых компаний стало так же важно, как и сама добыча".

Центральной темой форума стали системные вызовы, стоящие перед глобальной энергетической отраслью

Сейчас доля доллара в мировой торговле превышает 60%, а в торговле нефтью и нефтепродуктами - 90%. "К сожалению, евро за двадцать лет существования так и не удалось составить полноправную конкуренцию доллару. Доля евро в валютных резервах центральных банков мира сейчас составляет около 20%, снизившись на 8 процентных пунктов по сравнению с уровнем десятилетней давности", - напомнил Игорь Сечин.

Президент ассоциации "Познаём Евразию" Антонио Фаллико уверен, что из-за геополитических рисков доля долларовых расчетов в энергоотрасли серьезно снизится. "Этот процесс очень длинный, не все газовые и нефтяные компании готовы к этому и собираются этим заниматься. Но в течение 15 лет долларовые расчеты в энергоотрасли сократятся до 35-40%. По крайней мере, в Европе точно", - заявил он "СОЮЗу". Он уверен, что доллар когда-нибудь потеряет позиции мировой валюты.

По словам Сечина, навязывание американской повестки на глобальных рынках приводит к негативным последствиям для конечного потребителя, в том числе европейского.

В рамках Союзного государства видят решение проблемы в том, чтобы предлагать крупные, серьезные проекты, которые объединяли бы усилия всех участников процесса как на востоке, так и на западе для решения какой-то единой общей задачи. "Энергетика является одним из таких крупных проектов. Следующим проектом должен стать транспорт, инфраструктура - это то, чему мы еще не уделяем достаточного внимания. Россия, говоря словами классиков, буквально беременна тем, чтобы разразиться проектами в высокоскоростном железнодорожном транспорте. Есть несколько проектов, Союзное государство предложило один из них, "Санкт-Петербург - Минск", а дальше в Европу на Гамбург", - заявил Госсекретарь.

Он также отметил, что дискуссия по поводу интеграции России и Беларуси в последнее время активизировалась. "Я очень рад, что в соответствии с поручением, которое дано министерствам экономики России и Беларуси у нас больше экономических экспертов втянулось в обсуждение этой темы. Внимание к этому (теме углубления интеграции России и Беларуси. - "СОЮЗ") повысилось, появляются свежие идеи", - сказал Григорий Рапота.