PlayStation 4 все еще на втором месте по продажам. Кто на первом?

Компания Sony опубликовала плановый финансовый отчет, из которого стало известно, что по всему миру количество отгруженных в магазины консолей PlayStation 4 достигло отметки в 102,8 миллиона штук.

Этот показатель ставит консоль на второе место в рейтинге самых продаваемый домашних игровых систем. Безусловным лидером этого списка остается PlayStation 2, выпущенная в 2000 году и проданная в количестве 155 миллионов экземпляров. Третье место (102,49 миллиона проданных устройств) принадлежит самому первому поколению PlayStation, с которого и началось победное шествие Sony в игровой индустрии.

По большому счету, у PlayStation 4 есть всего лишь год для того, чтобы установить новый рекорд, потому что жизненный цикл приставки PS4 подходит к своему логическому завершению. На горизонте уже маячит следующая номерная консоль, которую сама Sony называет самой быстрой в мире. Тем не менее даже в этом поколении геймеров ждет еще как минимум несколько мощных блокбастеров - Death Stranding в этом году и The Last of Us Part II - в следующем.