Противники разведения сил в Донбассе вышли на митинг в Киеве

У офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе. Демонстранты вышли с флагами страны и лозунгом "Ни шагу назад". В митинге приняли участие несколько сотен человек.

Протестующие требуют возбудить против украинской власти уголовное дело и выкрикивают лозунги с критикой главы государства, информирует NewsOne. Президента Владимира Зеленского призывают отменить отвод украинских войск от линии соприкосновения в районе поселка Золотое в Донбассе. В противном случае националисты обещают устраивать подобные митинги ежедневно.

Призывы к протестам в связи с подписанием Киевом "формулы Штайнмайера" начались в начале месяца. Представители "Движения сопротивления капитуляции" и лично экс-лидер страны Петр Порошенко фактически пообещали Зеленскому новый майдан, если тот продолжит имплементацию формулы. Более того, нынешнему президенту Украины угрожают импичментом за "измену родине".

Напомним, что первого октября контактная группа по Донбассу на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. Начать разведение сил стороны должны были девятого октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.