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30.10.2019 10:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новый мэр. Уже четвертый

Избрание нового мэра Симферополя озадачило политологов
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 245(8003)
Четырнадцать муниципалитетов Крыма уже получили новых руководителей администраций. Остальные должны быть избраны в ближайшие полторы недели.
Глава администрации Симферополя Елена Проценко. Фото: Пресс-служба администрации Симферополя Глава администрации Симферополя Елена Проценко. Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
Глава администрации Симферополя Елена Проценко. Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

Мэром Симферополя стала 51-летняя директор МУП "Метроград" Елена Проценко. Она выиграла конкурс, соревнуясь с пятью претендентами, получила единогласную поддержку депутатов. Успех Проценко сразу вызвал вопросы у некоторых экспертов.

Фото: Пресс-служба Госкомитета РК по делам национальностей
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- Люди, занимающие высокие посты и имеющие большой управленческий опыт, проиграли директору МУПа, курирующему рынки, подземные переходы и ярмарки, - обращает внимание руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева. - Это настораживает. В чем дело: у нас такие министры плохие, или что-то с конкурсом не так?

Кроме того, часть экспертов считает вредной чуть ли не ежегодную замену мэра крымской столицы. Ведь Проценко - уже четвертый по счету градоначальник с марта 2014 года. По мнению политолога Николая Кузьмина, чтобы стать полноценным мэром, нужно проработать в должности минимум два-три года. Только после этого руководитель сможет "развивать город в соответствии с "видением", а не просто реагировать на проблемы".

Сама Проценко говорит, что ее очень беспокоит коллапс на дорогах, проблемы с транспортом и ЖКХ. Считает, что город должен быть чистым, красивым и цветущим. И обещает продолжить очистку Салгира, озеленение улиц и ремонт дорог.

- К сожалению, изучение биографии нашего нового мэра и результаты ее деятельности - состояние рынков и подземных переходов, не дает основания надеяться на положительные перемены в Симферополе, - считает Киселева.

Кстати

Депутаты горсовета Армянска назначили главой администрации Василия Телиженко, занимавшего это пост с августа 2015 года. Алушту вновь возглавила Галина Огнева, работающая на этой должности с февраля 2017 года, Джанкой - Эдуард Селиванов (с декабря 2016-го). Мэром Евпатории стал Роман Тихончук, исполнявший обязанности сити-менеджера с весны 2019-го. Новым градоначальником Судака стал депутат горсовета Игорь Степиков. Администрацию Красноперекопска возглавил Вадим Хомин, работавший заместителем мэра. Вчера кресло главы администрации Керчи вновь занял Сергей Бороздин.

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