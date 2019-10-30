Питерский "Зенит" сегодня вечером примет на своём поле томскую "Томь" в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу.

Подопечные Сергея Семака, только что ставшие единоличными лидерами текущего чемпионата благодаря гостевой победе над "Крыльями Советов" и поражению "Локомотива" в матче со "Спартаком", в Кубке к этому моменту прошли "Енисей" - причём не без труда.

"Томь" уже успела сыграть два кубковых матча, обыграв "Иртыш" и "Тамбов", причём последний - с крупным счётом.

Команде Василия Баскакова, конечно, придётся приложить сверхусилия, чтобы дать бой такому сильному сопернику, да ещё и на его поле. Впрочем, в Кубке, как мы знаем, бывает всякое.

Игра начнётся в 20:00 мск.