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30.10.2019 17:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" - "Томь". Онлайн-трансляция матча Кубка России по футболу

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: Анатолий Медведь/ РГ Фото: Анатолий Медведь/ РГ
Фото: Анатолий Медведь/ РГ

Питерский "Зенит" сегодня вечером примет на своём поле томскую "Томь" в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Подопечные Сергея Семака, только что ставшие единоличными лидерами текущего чемпионата благодаря гостевой победе над "Крыльями Советов" и поражению "Локомотива" в матче со "Спартаком", в Кубке к этому моменту прошли "Енисей" - причём не без труда.

"Томь" уже успела сыграть два кубковых матча, обыграв "Иртыш" и "Тамбов", причём последний - с крупным счётом.

Команде Василия Баскакова, конечно, придётся приложить сверхусилия, чтобы дать бой такому сильному сопернику, да ещё и на его поле. Впрочем, в Кубке, как мы знаем, бывает всякое.

Игра начнётся в 20:00 мск.

Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Томь" Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Кубок России по футболу 2019/2020
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