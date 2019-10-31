Макгрегор оставил странное сообщение в соцсетях: Иди и возьми меня

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор продолжает интриговать любителей смешанных единоборств странными сообщениями в соцсетях.

После ряда громких заявлений, сделанных во время пребывания в Москве, на которые обиделось большое количество людей, Макгрегор оставил новую запись в своем микроблоге в Twitter. "У меня есть удары. Иди и возьми меня", - написал ирландец.

Мнение пользователей разделились. Одни считают, что таким образом Макгрегор отправил сообщение своему будущему сопернику, другие подозревают ирландца в чрезмерном употреблении производимым им традиционном алкогольном напитке.

Ориентировочно следующий бой Макгрегора в UFC состоится 18 января. Однако пока неизвестно, кто будет его соперником. По слухам, речь идет о Дональде Серроне, но сразиться с ирландцем очень хотят и другие известные бойцы - Дастин Порье, Джастин Гэтжи и другие.

Сам же Макгрегор ранее говорил о желании провести реванш с обладателем пояса чемпиона в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, однако россиянину этот поединок сейчас не интересен. В то же время глава UFC Дана Уайт подтвердил, что следующий бой Нурмагомедов проведет в первом квартале 2020 года против американца Тони Фергюсона.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, когда проиграл Нурмагомедову удушающим приемом. На прошлой неделе в Москве ирландец объявил о своем возвращении в спорт.