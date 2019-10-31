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31.10.2019 15:01
Рубрика: Легковые авто

Названы самые выгодные и невыгодные автомобили для покупки

Текст: Виктория Чернышева

Компания iSeeCars составила рейтинг моделей, которые больше и меньше всего теряют в цене за пять лет. Специалисты проанализировали более 7,7 миллиона новых и подержанных автомобилей. В среднем новая машина теряет почти половину своей стоимости за пять лет, однако есть модели, которые дешевеют не так активно, как другие.

Фото: www.gcoty.de
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Топ самых выгодных для покупки автомобилей возглавили две модели Jeep: Wrangler и Wrangler Unlimited. За пять лет эксплуатации их цена в среднем снизилась на 30 и 31,5% соответственно. Далее идут три модели Toyota: пикапы Tacoma (удешевление на 32%) и Tundra (35,9%), а также внедорожник 4Runner (36,5%).

На шестом месте спорткар Porsche 911 (37,2%), на седьмом - пикап Honda Ridgeline (38,1%). На строчках ниже расположились Nissan GT-R (39,4%) и Nissan Frontier (39,5%). Замыкает топ-10 Subaru Impreza WRX (40%).

Фото: Пресс-служба Toyota.

Аналитики отметили, что лидеры рейтинга сохраняют свою ценность из-за своей прочности, долговечности и культового дизайна. Спрос на Jeep превышает предложение на рынке подержанных автомобилей, что приводит к их высокой стоимости при перепродаже.

В антирейтинг - список автомобилей, которые обесцениваются больше всего - вошли роскошные модели. На первом месте Maserati Quattroporte, который в среднем за пять лет теряет 72,2% от стоимости. Далее идет BMW 7-й серии (71,3% ) и два электромобиля: Nissan Leaf (71%) и BMW i3 (70,9%).

Фото: Пресс-служба Maserati.

Также в десятку самых невыгодных для покупки автомобилей попали Acura RLX (69,2%), гибрид Ford Fusion Energi (69,1%), BMW 6 серии (69%), Jaguar XJL (68,9%) и еще один гибрид Chevrolet Volt (68,1%).

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Люксовые автомобили быстро обесцениваются из-за того, что прежние владельцы меняют их, когда они устаревают, а новые не хотят платить высокую цену за уже неактуальную модель. Кроме того, они дороги в обслуживании.

Ранее эксперты определили, на каких кроссоверах и внедорожниках ездят россияне. Также стало известно, что средняя цена на автомобиль до трех лет выросла до 878 тысяч рублей.

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#Toyota #Nissan #Honda #Porsche