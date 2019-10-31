Названы самые выгодные и невыгодные автомобили для покупки

Компания iSeeCars составила рейтинг моделей, которые больше и меньше всего теряют в цене за пять лет. Специалисты проанализировали более 7,7 миллиона новых и подержанных автомобилей. В среднем новая машина теряет почти половину своей стоимости за пять лет, однако есть модели, которые дешевеют не так активно, как другие.

Топ самых выгодных для покупки автомобилей возглавили две модели Jeep: Wrangler и Wrangler Unlimited. За пять лет эксплуатации их цена в среднем снизилась на 30 и 31,5% соответственно. Далее идут три модели Toyota: пикапы Tacoma (удешевление на 32%) и Tundra (35,9%), а также внедорожник 4Runner (36,5%).

На шестом месте спорткар Porsche 911 (37,2%), на седьмом - пикап Honda Ridgeline (38,1%). На строчках ниже расположились Nissan GT-R (39,4%) и Nissan Frontier (39,5%). Замыкает топ-10 Subaru Impreza WRX (40%).

Фото: Пресс-служба Toyota.

Аналитики отметили, что лидеры рейтинга сохраняют свою ценность из-за своей прочности, долговечности и культового дизайна. Спрос на Jeep превышает предложение на рынке подержанных автомобилей, что приводит к их высокой стоимости при перепродаже.

В антирейтинг - список автомобилей, которые обесцениваются больше всего - вошли роскошные модели. На первом месте Maserati Quattroporte, который в среднем за пять лет теряет 72,2% от стоимости. Далее идет BMW 7-й серии (71,3% ) и два электромобиля: Nissan Leaf (71%) и BMW i3 (70,9%).

Фото: Пресс-служба Maserati.

Также в десятку самых невыгодных для покупки автомобилей попали Acura RLX (69,2%), гибрид Ford Fusion Energi (69,1%), BMW 6 серии (69%), Jaguar XJL (68,9%) и еще один гибрид Chevrolet Volt (68,1%).

Люксовые автомобили быстро обесцениваются из-за того, что прежние владельцы меняют их, когда они устаревают, а новые не хотят платить высокую цену за уже неактуальную модель. Кроме того, они дороги в обслуживании.

Ранее эксперты определили, на каких кроссоверах и внедорожниках ездят россияне. Также стало известно, что средняя цена на автомобиль до трех лет выросла до 878 тысяч рублей.