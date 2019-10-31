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31.10.2019 10:36
Рубрика: Экономика

Плотина прорвана: российский газ пойдет в Европу новыми маршрутами

Текст: Сергей Тихонов
Если сравнивать происходящее на газовом рынке Европы с полем большой битвы, то 30 октября в сражении произошел коренной перелом. Первая новость пришла из Копенгагена.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Два года мытарств "Газпрома" закончились победой и Дания, наконец, выдала разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море. Укладка труб газопровода уже завершена в водах России, Финляндии и Швеции, а также в большей части моря, относящихся к исключительной экономической зоне Германии. Всего на данный момент проложено более 2,1 тыс. км из 2448 км двух ниток газопровода.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин приветствовал решение Дании по "Северному потоку-2"

Датское энергетическое агентство (DEA) одобрила самый короткий маршрут - 147 км, обходящий остров Борнхольм с юго-востока. При этом укладку труб оператору проекта компании Nord Stream 2 AG не получится начать ранее конца ноября, поскольку решение DEA может быть оспорено в течение следующих четырех недель. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера все работы на датском участке Северного потока-2" займут около 5 недель. То есть, чисто теоретически, "Газпрому" вполне по силам уложиться в изначально запланированные сроки строительства - до конца 2019 года. В крайнем случае, придется захватить пару недель января 2020 года, что уже не имеет особого принципиального значения. Другое дело, что также понадобится время на испытания и подготовку газопровода к работе, которые займут, как минимум, 2-3 недели. Поэтому запустить "Северный поток-2" выйдет в лучшем случае в январе 2020 года. Впрочем, эта небольшая отсрочка уже не окажет большого влияния на расклад сил на газовом рынке Европы.

Одновременно глава венгерского правительства Виктор Орбан в ходе визита в Венгрию президента России Владимира Путина заявил, что его страна хочет как можно быстрее присоединиться к "Турецкому потоку".

"Для нас важно, чтобы газ поступал на территорию Венгрии с разных направлений. Чем раньше мы можем присоединиться к "Турецкому потоку", тем лучше…", - сказал Виктор Орбан. Российский президент в ответ подчеркнул, что наша страна готова всячески поддержать такое желание Венгрии, а реализация проекта не займет много времени и средств, поскольку нужно будет построить всего 15 км газопровода.

Оба этих события, несомненно, окажут большое влияние на затянувшиеся переговоры по газу России и Украины. Как отметил заместитель директора "Фонда национальной энергетической безопасности" Алексей Гривач: "Проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" усилят безопасность поставок российского газа на европейские рынки и создадут базу для конкуренции за дополнительный спрос в долгосрочной перспективе. Реализация этих проектов должна сократить соблазн Украины шантажировать Россию и Европу своим эксклюзивным положением и занять конструктивную позицию на переговорах. С другой стороны, Украина не вполне самостоятельна, а силы, которые работают против российского газа в Европе, никуда не делись и могут использовать ситуацию для того, чтобы сорвать транзит".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Новак: "Турецкий поток" достроят в срок

Здесь можно вспомнить, как глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев выражал надежду, что на "Северный поток-2" будут наложены санкции США. Однако сами Соединенные Штаты уже без энтузиазма относятся к идее борьбы с российским газопроводом. Так, 30 октября кандидат на пост посла в РФ Джон Салливан заявил на слушаниях в Сенате, что Вашингтон уже не может повлиять на завершение строительства "Северного потока-2". Кроме того, позиция Белого Дома, не находит почти никакого положительного отклика в Европе. Полностью поддерживать США в этом вопросе оказались готовы лишь Украина и Польша, а это совсем не та компания, которая может устроить официальный Вашингтон.

С другой стороны, договариваться с Украиной России все же необходимо. Полностью отказаться от транзита через ее территорию нашей стране пока не удастся. По-прежнему сохраняется опасность введения санкций против "Северного потока-2", ограничений в отношении загрузки газопровода или его сухопутных продолжений, как произошло с газопроводом Opal, а также непрекращающегося сутяжничества со стороны "Нафтогаза". Однако, в любом случае, теперь переговорные позиции РФ стали значительно более прочными.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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