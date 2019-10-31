Видео "издевательств" в Забайкалье оказалось снято в колонии 7 лет назад

Видеозапись, которую ряд СМИ выдал за съемку издевательств в военной части в Забайкалье, оказалась снятым семь лет назад в уральской колонии роликом. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердил официальный представитель свердловского управления ФСИН Александр Левченко.

Напомним, ранее некоторые издания опубликовали видео, снабдив его комментарием, что на нем запечатлены издевательства над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, который на прошлой неделе открыл огонь по сослуживцам. Тогда погибли восемь человек, двое получили тяжелые ранения, а стрелок был арестован.

По словам Левченко, на записи - история семилетней давности, которую расследовали и по которой уже вынесен приговор: осенью 2017 года экс-замначальника колонии N2 и пятеро бывших заключенных были осуждены за издевательства над сокамерниками.