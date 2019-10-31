В Германии назвали лучший автомобиль года

Лучшим автомобилем года в Германии признан Porsche Taycan. В ходе голосования, в котором участвовали немецкие профильные журналисты, эта новинка опередила BMW 3-й серии и последний Opel Corsa. В пятерку вошли также Mazda 3 и Peugeot 208.

Результаты немецкого конкурса, безусловно, показательны, поскольку местный автопром по-прежнему определяет ситуацию на всем европейском рынке.

Всего в списке лучших автомобилей Германии 2020 года было номинировано 35 автомобилей. BMW и Mercedes-Benz представляли по пять моделей (баварскую марку - 1-Series, 3-Series, 8-Series, Z4 и X7, штутгартскую - B-Klasse, CLA, EQC, GLE и GLS), Audi - три (A1, Q3 и e-tron), Opel, Porsche и Volkswagen - по одной (Corsa, Taycan и T-Cross). Группа VAG также претендовала на победу с Seat Tarraco, Skoda Scala и Kamiq. Среди иномарок больше всего номинаций было у Toyota - четыре (Corolla, Camry, RAV4 и Supra).

Стоит отметить, что основная часть номинантов - это автомобили с традиционными силовыми установками. То есть, шансов на победу у электромобилей изначально было меньше. Но выиграл именно представитель "новой волны".

Напомним, Porsche Taycan был представлен накануне Франкфуртского автосалона, где состоялась его публичная премьера. Спорткар создан на модульной "тележке" Premium Platform Electric, разработанной совместно с Audi. В нее изначально интегрирован блок аккумуляторов, который придал новинке низкий центр тяжести - 420 мм от дороги.

Taycan получил полный привод, реализуемый за счет установленных на обеих осях электромоторов. Суммарная отдача агрегатов - 625 л.с. (850 Нм), что позволяет автомобилю разгоняться до сотни за 3,2 секунды. На одной зарядке он проходит до 450 км пробега.

Интересно, что в октябре Porsche представила более доступную версию Taycan 4S - у нее меньше отдача силовой установки и запас хода.