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31.10.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

Видео: Китайские конкуренты Toyota Highlander едут в Россию

Текст: Андрей Полухин

В Сети появилось видео отправки внедорожников GAC GS8 из КНР в Россию. Напомним, эти автомобили сравнивают с Toyota Highlander.

Судя по всему, ролик изначально был снят для китайской соцсети Tiktok. В нем показан процесс таможенного оформления внедорожников. Сотрудники таможни внимательно проверяют одну из машин, осматривают подкапотное пространство, салон и багажник. Затем автомобиль заезжает в вагон. Вскоре вагоны (правда, другого цвета и даже с другими логотипами) грузят на железнодорожную платформу, и состав уходит, очевидно, в сторону России.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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В ходе просмотра этого видео не оставляет ощущение, что оно снято самой компанией GAC Motor - таможенники действуют весьма наигранно. Тем не менее автомобили действительно должны быть уже в пути. GAC GS8 в сентябре был сертифицирован для российского рынка, а недавно выяснилось, что продажи новинки начнутся в декабре.

Напомним, из ОТТС стало известно, что автомобиль получит передне- и полноприводную модификации, семиместный салон и бензиновый 4-цилиндровый турбомотор собственного производства. Его объем 2 литра, мощностью 190 л.с. Он агрегатируется с 6-диапазонным "автоматом" Aisin.

Стоимость автомобиля пока неизвестна, но, скорее всего, он будет в одной ценовой категории с Haval H9. По информации "РГ", презентация автомобиля состоится 9 декабря в Москве.

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#GAC