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31.10.2019 18:00
Рубрика: Легковые авто

Знак "Шипы": клеить или не клеить?

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Два года назад для российских автомобилистов ввели обязательное правило обозначать шипованную резину специальным знаком - буквой "Ш" в красном треугольнике. Его нужно было клеить на заднее стекло машины - так, чтобы не мешать обзору водителя.

Авторы законопроекта объяснили, что знак должен сделать езду по зимним дорогам более безопасной. Те, кто двигался позади автомобиля с шипованной резиной, видели букву "Ш" и понимали, что на льду машина будет тормозить лучше. А потому им необходимо выдерживать достаточную для оперативного реагирования дистанцию.

Фото: Минпромторг России
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Нужно ли клеить знак "Шипы" нынешней зимой? Aif.ru выяснил, что не нужно. С декабря прошло года в силу вступили изменения, которые исключили из "Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации", прописанных в приложении к ПДД, необходимость особо обозначать шипованную резину.

Сделано это было по нескольким причинам. Выяснилось, что знак на заднем стекле мешал нормальному обзору через салонное зеркало. Кроме того, эксперты пояснили, что шипы не так уж и сильно способствуют резкому торможению автомобиля. За это в большей степени отвечает протектор.

Что касается дистанции, то в гололед водителям рекомендовано ее увеличивать и без дополнительных знаков.

Автомобилистам стоит помнить, что их могут оштрафовать за езду на летней резине в декабре, январе и феврале, а также на шипованных колесах в июне, июле и августе. Это предусматривают приложение к ПДД и Технический регламент Таможенного союза.

Фото: Виктор Погонцев
Когда надо менять летние шины

Зимние шины нужно устанавливать на всех осях автомобиля (исключение - временное использование запаски). А остаточная глубина протектора зимней резины не должна быть меньше 4 миллиметров.

За нарушение этих требований автомобилисту грозит штраф - 500 рублей (статья 12.5 КоАП РФ). Если несоблюдение требований будет зафиксировано повторно, водителю могут вынести предписание прекратить эксплуатировать машину до устранения неисправности.

Эксперты также рассказали, как автовладельцы смогут оспорить штраф. А изготовление и выдачу номеров теперь возьмут под контроль.

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#автомобили