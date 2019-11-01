В России одновременно со всем миром запустился фирменный стриминговый сервис Apple TV+. Но обойтись без нюансов не получилось.

Как и сообщалось ранее, основной контент вышел без привычного отечественному зрителю дубляжа, только с субтитрами на русском языке.

Насколько это решение было оправданным, покажет только время, но основная проблема новой площадки даже не в отсутствии голосового перевода - дело в банальной нехватке контента.

Всего представлено восемь проектов, причем модель распространения отличается от того же Netflix не в лучшую сторону - для сериалов доступны не все эпизоды разом, а только часть, и следующие выпуски будут выходить раз в неделю.

Для оценки шансов на успех нового сервиса на российском онлайн-рынке необходимо привести несколько сухих цифр. Отечественный онлайн-кинотеатр Ivi включает в себя 62 тысячи единиц контента, другая площадка - Okko - заявляет о наличии 35 тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов. При этом подавляющее большинство из них имеют полноценный адаптированный перевод.

С каждым месяцем компания из Купертино обещает добавлять в коллекцию по одному фильму или сериалу. Ради интереса можно было бы рассчитать, сколько лет понадобится Apple для того, чтобы догнать конкурентов, но пусть этим, пожалуй, занимаются представители армии преданных поклонников "яблочной" продукции.

Ведь они, как-никак, и составят основную аудиторию новой платформы - потратившиеся на дорогие модели iPhone так и вовсе смогут пользоваться ей бесплатно. Для всех остальных месяц подписки будет составлять 199 рублей в месяц - столько же, сколько один из подписочных вариантов вышеупомянутого Okko. В ivi прайс в два раза выше, но и по количеству контента две платформы разделяет пропасть.