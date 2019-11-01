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01.11.2019 13:06
Рубрика: Власть

Эксперт объяснил, какая компенсация положена за ложный диагноз

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если медучреждение некачественно оказало услуги или неверно установило диагноз, пациент может потребовать компенсацию. При этом, согласно постановлению Судебной коллегии по гражданским делам ВС, доказывать качество медицинской помощи будет не гражданин, а сама больница.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Так, если пациент заявит, что врачи поставили диагноз без проведения необходимого для этого обследования и это повлекло ухудшения его здоровья, ответчик обязан будет предъявить доказательства отсутствия своей вины в причинении вреда здоровью пациента. Только в прошлом году до суда дошло порядка 300 уголовных дел об ошибках медработников.

Но здесь встает вопрос - на какую компенсацию может рассчитывать гражданин? Точного ответа в этом случае нет, ведь "неверный диагноз" - понятие очень общее и довольно расплывчатое. Поэтому конкретный размер компенсации может установить только суд с учетом всех факторов, а именно наличия причинно-следственных связей между действиями медработника и наступившими последствиями, утверждает юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко. "Суд также должен установить, были ли учтены все возможности предотвратить постановку неверного диагноза, то есть имелись ли со стороны медицинской организации виновные действия", - сказал он в беседе с aif.ru. При это средняя компенсация колеблется в пределах 20 - 500 тысяч рублей. Опять же, точный ее размер определяет суд.

Для требования компенсации у пациента должны быть в наличии документы, где прописан поставленный врачем диагноз, а также назначенные лекарства и процедуры. Не лишним будет взять и медицинское заключение в другой клинике, чтобы доказать неверную постановку диагноза ответчиком и негативные последствия в результате такого диагноза.

Власть Право Гражданское право Общество Здоровье Гражданское законодательство
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