В Костроме подрядчиков уличили в ремонте дорог в снегопад

Подрядчики в Костроме не успели закончить ремонт дорог в срок. Укладка бордюров продолжилась в снегопад.

Общественники в Костроме провели 1 ноября рейд по свежеотремонтированным городским трассам, ремонт на которых по муниципальным контрактам должен был завершиться 31 октября. Во время проверки ОНФ выяснил, что очень многие виды работ не закончены, а подрядчики продолжают укладку плитки и бордюров прямо в снег. В прошлом году из-за подобных методов ремонта плитка в городе Галиче с наступлением весны провалилась и пошла волнами. Все работы пришлось переделывать.

- Мы на этом объекте - всего пару дней. Почему мы не успели закончить до снега - это вопрос к начальству. Мы сейчас подметаем, а потом будем класть плитку, этот тротуар нам надо доделать. Там внутри ничего еще не промерзло. Качество будет стопроцентное, - заверили общественников рабочие.

В самом плачевном состоянии оказалась улица Шагова, где съезды с дорожного полотна не закончены, а тротуары на многих участках разломаны и засыпаны грудами песка, снега и камней. Передвигаясь по таким дорогам, пешеходы ежеминутно рискуют сломать ноги.

- На сегодняшний день верхний слой асфальта на дороге мы положить успели, осталось положить бортовой камень на съезды и уложить тротуарную плитку. Сейчас снег, рабочие убирают недоделки и где-то подделывают. Для бордюрного камня бетон зимний, он рассчитан на температуру до минус десяти градусов. Но основную массу мы не укладываем, ждем, когда на следующей неделе будет плюсовая температура. За следующую неделю мы все должны закончить, будем работать в авральном режиме, - рассказал "РГ" заместитель директора подрядной организации "ДМС" Алексей Галанин.

Он пояснил, что срыв сроков произошел из-за того, что на улице планировалась замена деревьев, но мэрия не смогла вовремя договориться с жителями о проекте реконструкции исторической части города. В итоге почти все деревья остались на своих местах.

- Если бы корчевали пни, все тротуары бы разломали. Ждать пришлось примерно месяц. Кроме этого, водоканал долго прокладывал трубы под проезжей частью, - сообщил подрядчик.

Как отметил представитель ОНФ Георгий Тащиев, сроки работ сдвинулись из-за нерасторопности теплоэнергетиков, которые крайне медленно тянули новые трубы под проезжей частью дорог, включенных в план капремонта на этот год.

- Мы сейчас выяснили, что сроки работ сорваны, первый квартал улицы Шагова не готов к зимним условиям, съезды с проезжей части не сделаны, тротуаров нет, они завалены не пойми чем, о газонах я вообще не говорю. На улице Князева проезжую часть заузили настолько, что вместо двух полос осталась одна, это создает аварийную ситуацию. Мы обращались в горадминистрацию, но никаких документов нам не показали. Все сроки уже прошли. Это какой-то элемент аферизма, - заявил Георгий Тащиев.

В мэрии Костромы пояснили, что пока акты приемки дорог не подписаны, поскольку работы не доведены до конца. Пока подписаны только промежуточные акты по отдельным участкам, по ним подрядчикам произведена частичная оплата.

- Те работы, которые не выполнены, у нас не приняты. Говорить об объекте как законченном мы не можем, - сообщил представитель заказчика Андрей Кочкарев.

Справка "РГ"

По данным мэрии, в этом году в план ремонта в Костроме по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" вошло 14 участков протяженностью 14,1 километра. Комплексный ремонт дорог включает в себя приведение в нормативное состояние проезжей части и тротуаров, установку новых бордюрных камней, замену или ремонт подземных коммуникаций, устройство остановочных карманов для общественного транспорта. На ремонт и обустройство улично-дорожной сети города из бюджета выделили около 530 миллионов рублей.