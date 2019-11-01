Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В Министерстве обороны опровергли появившуюся в интернете информацию, что трагический инцидент в расположенной в Забайкалье воинской части, где солдат в карауле расстрелял своих сослуживцев, спровоцировал массовые нервные срывы среди личного состава.

Ранее издание Ura.ru разместило в Сети публикацию, что после громкого ЧП семь военнослужащих были госпитализированы, а один из них даже не может говорить. В Минобороны эти сведения назвали вымыслом. Там сообщили, что "заболеваемость в этой части ниже средних многолетних показателей". "Воинское подразделение несет службу в штатном режиме", - уточнили в министерстве.

Напомним, что 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов, призванный в армию несколько месяцев назад, будучи в карауле, открыл огонь по своим сослуживцам и командирам. В итоге два офицера и шесть солдат погибли, еще двое были ранены и находятся сейчас в тяжелом состоянии. Шамсутдинова задержали в тот же день.

Позже Минобороны сообщило, что, по предварительным данным, он устроил стрельбу "на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами". На солдата завели уголовное дело, и 28 октября военные следователи предъявили Шамсутдинову обвинение в убийстве двух или более лиц. Расследование трагического инцидента продолжается.