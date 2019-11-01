Аварийная посадка самолета в Тюмени попала на видео

Очевидцы засняли на видео, как в аэропорту Тюмени аварийно сел самолет с неработающим двигателем.

На кадрах видно, что самолет стремительно снизился и приземлился на выделенную для него взлетно-посадочную полосу. Рядом с предполагаемым местом посадки дежурили машины экстренных служб. Но помощь "скорой" и спасательных подразделений не понадобилась. При ЧП никто не пострадал.

Напомним, самолет должен был вылететь в Петербург в 19.00 по местному времени. Но через пять минут после взлета произошел отказ левого двигателя. По предварительным данным, причиной стало то, что в турбину самолета попала птица.

Сейчас Уральское управление на транспорте СКР ведет проверку всех обстоятельств случившегося. А Уральская транспортная прокуратура изучает системы отпугивания птиц, которые работают в аэропорту.