В аэропорту Тюмени проверят систему отпугивания птиц после ЧП с самолетом

В тюменском аэропорту Рощино проверят соблюдение правил орнитологического обеспечения безопасности полетов, сообщает ТАСС со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. Именно попадание птицы в турбину самолета, по предварительным данным, могло привести к аварийной посадке авиалайнера, направлявшегося в Петербург.

Прокуратура намерена выяснить, насколько эффективно в самой воздушной гавани, а также на прилегающих территориях, работали системы отпугивания птиц.

Напомним, сегодня в 19.00 по местному времени в самолете авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс из Тюмени в Петербург, через пять минут после взлета произошел отказ двигателя.

Командир рейса принял решение об аварийной посадке. Она прошла благополучно, никто из 83 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал. Людей планируется отправить в Петербург резервным бортом.