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01.11.2019 19:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина отказа двигателя у пассажирского самолета в Тюмени

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Попадание птицы в турбину могло стать причиной аварийной посадки самолета в аэропорту Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию "Ямал".

Самолет должен был вылететь в Петербург в 19.00 по местному времени. Сразу после взлета находившиеся на борту авиалайнера люди почувствовали удар, а затем произошел отказ левого двигателя.

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К этому времени самолет уже успел набрать высоту около 800 метров. Командир рейса решил произвести аварийную посадку. Для этого требовалось выработать тонны топлива. Больше часа самолет кружил над пригородами Тюмени, а потом зашел на посадку.

Все прошло благополучно. Самолет сел в аэропорту. К борту сразу же прибыли экстренные службы, но помощь врачей и спасателей никому не понадобилась: при посадке обошлось без пострадавших.

Тем не менее, Уральское управление СК на транспорте начало проверку всех обстоятельств инцидента. Сейчас опрашиваются пассажиры, члены экипажа, сотрудники аэропорта.

Для пассажиров авиакомпания готова предоставить резервный борт. Сам самолет ждет обследование в аэропорту.

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