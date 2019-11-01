Следователи начали проверку аварийной посадки самолета в Тюмени

Следственное управление на транспорте по Уральскому федеральному округу начало проверку обстоятельств аварийной посадки в тюменском аэропорту Рощино, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, борт, выполнявший рейс №811 из Тюмени в Петербург должен был вылететь в 19.00 по местному времени. Через пять минут после набора высоты на воздушном лайнере отказал датчик левого двигателя. Командир самолета принял решение пойти на аварийную посадку.

Более часа самолет вырабатывал топливо, кружа над пригородами Тюмени. В 20.21 по местному времени авиалайнер совершил благополучную посадку в аэропорту. В самолете находилось 83 пассажира, а также четверо членов экипажа. Никто не пострадал.

Сейчас пассажиры вернулись в здание аэровокзала. С ними общаются следователи. Опрашиваются пилоты и бортпроводники, а также сотрудники воздушной гавани. По результатам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.