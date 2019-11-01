Новости

В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за ветра 16:51
Суд закрыл дело о мате на концерте группы "Ленинград" в Ростове 16:50
Сборная России по баскетболу 3х3 квалифицировались на Олимпиаду-2020 16:47
В центре Москвы горит жилой дом 16:39
Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма "Аванпост" 16:27
Роман Вильфанд рассказал, почему нервничает погода 16:26
В Петербурге испытали первый в России трамвай на водородном топливе 16:25
Движение "За права человека" будет ликвидировано 16:15
Украина отложит разведение сил в Петровском 16:06
В Крыму завершен монтаж плиты над пещерой у трассы "Таврида" 16:03
В старейшем лесу Англии нашли таинственный 4000-летний круглый объект 15:57
Российские и белорусские ученые создадут совместный банк ДНК-данных 15:52
Nissan модернизировал соперника Juke 15:46
"Мосэнергосбыт" объявил об амнистии 15:46
Психиатр объяснил действия подозреваемого в убийстве в детсаду НАО 15:37
М. Найт Шьямалан показал отрывок из своего нового сериала 15:36
Захарова потребовала наказать виновных в инциденте с россиянином в Косово 15:31
Захарова обвинила США в контрабандном вывозе сирийской нефти 15:29
В Казани потребовали наказать фирму за мучительную смерть собак 15:18
Вологодского школьника наградили за спасение тонувшего друга 15:16
В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем 15:13
МИД РФ: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии 15:00
Какие сюрпризы приготовил международный кинофестиваль "Лiстапад" 15:00
Челябинские ученые получили железо с помощью древесины 14:54
Воронежского подростка будут судить за убийство студентки 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
01.11.2019 16:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму завершен монтаж плиты над пещерой у трассы "Таврида"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму строители автодороги "Таврида" завершили монтаж 130-метровой железобетонной распределительной плиты у поселка Зуя, которая создана для сохранения уникальной пещеры под федеральной трассой. Об этом сообщает пресс-служба строительного управления компании "ВАД" по Республике Крым.

- Монтаж плиты над пещерой завершен по графику, и сейчас на этом участке ведется отсыпка земляного полотна, и работают катки, - уточнил пресс-секретарь компании Григорий Назаров. - Если позволит погода, за месяц закончим укладку асфальтобетона и в декабре пустим здесь транспорт.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
В пещере "Таврида" туристов встретят голограммы доисторических зверей

Пока машины на этом участке едут по временной объездной дороге длиной около 900 метров. Она проложена по холму, и водители большегрузов нередко буксуют при подъеме по мокрому асфальту, создавая пробку.

В целом же трасса "Таврида" - это дорога первой технической категории, на которой нет резких спусков и подъемов, поэтому запуск движения над пещерой даст возможность свободного бесперебойного проезда до Симферополя.

Общая готовность "Тавриды" достигла уже 77 процентов. Первые машины поедут по четырем полосам трассы от Керчи до Севастополя в сентябре 2020. Ввод дороги в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

Уже в будущем году на базе пещеры начнется создание доступного для туристов рекреационного комплекса и научно-образовательного стационара. Он разместится на территории более 15 гектаров и наверняка будет популярным у туристов, учитывая близость федеральной трассы. А летом 2019 ученым удалось с помощью электротомографа найти предполагаемое место исторического входа в пещеру. В ближайшие месяцы спелеологи попытаются открыть его, раскопав пятиметровый слой грунта.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пещера под строящейся крымской трассой "Таврида"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Автотрассу "Москва-Казань" построят к 2027 году
Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой
Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска
В ЛНР заявили о завершении развода сил в Золотом
Трамп прокомментировал принятую резолюцию о начале процедуры импичмента