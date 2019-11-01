В Крыму завершен монтаж плиты над пещерой у трассы "Таврида"

В Крыму строители автодороги "Таврида" завершили монтаж 130-метровой железобетонной распределительной плиты у поселка Зуя, которая создана для сохранения уникальной пещеры под федеральной трассой. Об этом сообщает пресс-служба строительного управления компании "ВАД" по Республике Крым.

- Монтаж плиты над пещерой завершен по графику, и сейчас на этом участке ведется отсыпка земляного полотна, и работают катки, - уточнил пресс-секретарь компании Григорий Назаров. - Если позволит погода, за месяц закончим укладку асфальтобетона и в декабре пустим здесь транспорт.

Пока машины на этом участке едут по временной объездной дороге длиной около 900 метров. Она проложена по холму, и водители большегрузов нередко буксуют при подъеме по мокрому асфальту, создавая пробку.

В целом же трасса "Таврида" - это дорога первой технической категории, на которой нет резких спусков и подъемов, поэтому запуск движения над пещерой даст возможность свободного бесперебойного проезда до Симферополя.

Общая готовность "Тавриды" достигла уже 77 процентов. Первые машины поедут по четырем полосам трассы от Керчи до Севастополя в сентябре 2020. Ввод дороги в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

Уже в будущем году на базе пещеры начнется создание доступного для туристов рекреационного комплекса и научно-образовательного стационара. Он разместится на территории более 15 гектаров и наверняка будет популярным у туристов, учитывая близость федеральной трассы. А летом 2019 ученым удалось с помощью электротомографа найти предполагаемое место исторического входа в пещеру. В ближайшие месяцы спелеологи попытаются открыть его, раскопав пятиметровый слой грунта.