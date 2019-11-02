УАЗ "Астеро". Двигатель V8 и комфортный салон

Ульяновский автомобильный завод продолжает цикл интересных историй о своих моделях.

На этот раз компания в соцсетях рассказала об УАЗ-3128 "Астеро", который был создан в мастерской знаменитого советского конструктора Геннадия Хаинова.

Ходовой образец авто (за основу взяли УАЗ-3151) представили на Московском международном автосалоне 1997 года. Мелкосерийное производство машины наладили на 57-м экспериментальном заводе в Санкт-Петербурге. Чуть позже была открыта и вторая сборочная площадка - в Чите.

Главная "фишка" "Астер"о - трехдверный стеклопластиковый кузов на стальном каркасе. На первых порах моторная гамма состояла из уазовского двигателя УМЗ-421 (2,9 л с отдачей 100 л. с.) и V-образной "восьмерки" ЗМЗ-511 объемом 4,25 литра, развивающей 147 "лошадей". Позже ее дополнил хорошо ЗМЗ-406.

Особое внимание уделили комфорту. Уже базовая комплектация предусматривала регулируемую рулевую колонку (по вылету и углу наклона), ГУР, более производительный отопитель, а также улучшенную тепло- и шумоизоляцию кузова. За доплату можно было получить кондиционер, сиденья с кожаной обивкой и электрорегулировками, а также люк, аудиосистему и многое другое.

Ранее УАЗ вспомнил о симпатичной "полуторке", которая не пошла в серию, а также поведал о "Хантере" для США.