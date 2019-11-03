Где чаще всего в России покупают новые автомобили

Эксперты выяснили, в каких регионах чаще всего покупают новые автомобили. На первом месте, и здесь нет ничего удивительного, Москва.

Как сообщает "Автостат", за девять месяцев этого года в столице было приобретено 158 400 машин (-6%). Это 14% от 1,13 млн новых машин, которые были куплены россиянами за отчетный период.

На второй позиции Московская область - 101 800 машин (9% всего российского рынка). Топ-3 замыкает Санкт-Петербург - 75 000 авто с долей 6,6%.

Также в рейтинг вошли Татарстан (49 300 машин), Краснодарский край (43 100 машин), Башкортостан (39 700 машин), а также Самарская (36 500 машин), Свердловская (35 700 машин), Челябинская (29 300 машин) и Ростовская (27 900 машин) области.

Всего за девять месяцев этого года объем российского рынка новых легковых автомобилей составил 1,13 млн единиц.

Ранее эксперты проанализировали размер транспортного налога в России: он зависит от региона, где зарегистрирован автомобиль, его мощности двигателя и возраста. Самая низкая ставка оказалась в Калининградской и Свердловской областях.

Также аналитики выяснили, в автопарках каких регионах России самая высокая доля легковых автомобилей отечественных марок. Лидером стала Республика Калмыкия - 62,5%, или 42,2 тысячи штук.