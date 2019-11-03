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03.11.2019 20:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мария Бутина получила новый паспорт РФ

Текст: Юрий Когалов

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина получила новый российский паспорт. Этой новостью она поделилась на своей странице в Facebook.

Бутина об аресте в США: Я жила в иллюзии о правовом государстве

"Я снова полноценный гражданин России. Мне выдали новый паспорт", - написала она.

По словам Бутиной, ее прежний паспорт "был отобран и подло не возвращен сотрудниками ФБР". "Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств", - отметила россиянка.

В конце октября Бутина вернулась в Россию после того, как провела полтора года в американской тюрьме. Ее арестовали в июле 2018 года, обвинив в работе в интересах российского правительства без регистрации в качестве иностранного агента в США. Ей грозило 15 лет тюрьмы. Россиянка решила пойти на сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинений, чтобы ей уменьшили срок. В итоге она была приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

Пробыв несколько дней в Москве, Мария Бутина прилетела в Барнаул, где родилась и выросла. По словам отца девушки Валерия Бутина, они "счастливы, что дома, но уже устали от такого внимания".

Видео: Мария Бутина прилетела в Москву
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