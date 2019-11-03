МВД опубликовало воспоминания коллег об убитом главе ЦПЭ Ингушетии

В сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк, опубликованном на сайте министерства, говорится, что "руководство и личный состав МВД России выражает самые искренние соболезнования родным и близким Ибрагима Эльджаркиева, который посвятил свою жизнь служению Закону, был непримиримым борцом с преступностью и терроризмом".

Сотрудники ингушской полиции, работавшие вместе с Ибрагимом Элбджаркиевым, записали видеообращения, в которых вспоминают годы совместной службы и обещают сделать все возможное, чтобы преступники, совершившие подлое убийство, были найдены и привлечены к ответственности.

Так, коллеги вспоминают, что Эльджаркиев "был патриотом своего народа и своей республики", а также "надежным другом и достойным офицером". Коллеги погибшего правоохранителя вспоминают его, как грамотного и хорошего руководителя. "Его убийство стало потерей для всего личного состава", резюмируют правоохранители. Коллеги также пообещали оказать помощь родным и близким погибшего полицейского.

Сегодня Следственный комитет России заявил о серьезном продвижении в расследовании дела об убийстве главы центра "Э" по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Напомним, начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат были расстреляны второго ноября во дворе дома по улице академика Анохина в Москве. По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин. При этом стрелявший произвел контрольные выстрелы в своих жертв.

Как ранее писала "РГ", правоохранители проверяют девять человек на причастность к убийству. Уголовное дело возбуждено по пунктам "а" и "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Сейчас рассматривается несколько версий убийства - профессиональная деятельность, связанная с ней месть экстремистских групп, а также личные мотивы.

Ибрагим Элдьжаркиев возглавил Центр по противодействию экстремизма в 2016 году. Под его руководством была пресечена деятельность четырех экстремистских группировок, удалось изъять из оборота более тысячи единиц оружия и боеприпасов. Он был представлен к награде "За отличие в охране общественного порядка".

В начале 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. 12 января он в сопровождении охраны возвращался из Чечни в Ингушетию. В нескольких километрах от пограничного поста его автомобиль догнала LADA Granta, из которой был открыт огонь из автоматов. Тогда трое охранников получили ранения, один из них позднее умер в больнице. Сам Эльджаркиев не пострадал.