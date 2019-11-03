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Рубрика: В мире

СМИ уличили Трампа в ненависти к Украине с первых дней президентства

Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Издание The Washington Post опубликовало материал, в котором утверждается о "неукротимой ненависти" американского лидера Дональда Трампа к Украине с первых дней его президентства. По словам действующих и бывших сотрудников американской администрации, на которых ссылается газета, они никогда не могли понять и объяснить негатив главы государства к этой стране.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Так, в статье сказано, что осенью 2017 года на брифинге перед переговорами с президентом Петром Порошенко Трамп заявил, что Украина не является "настоящей страной", всегда была частью России и "полностью коррумпирована". Также Трамп выражал уверенность, что власти Украины вступили в сговор с демократами во время предвыборной кампании 2016 года с целью не допустить победы представителя республиканской партии.

Трамп якобы противился предоставить Киеву противотанковые комплексы Javelin, утверждая, что не стоит злить Россию и что Украина - плохая страна. Однако затем он одобрил продажу вооружений. Его ненависть к Украине The Washington Post называет "укоренившейся, неразумной и, возможно, имеющей необратимый характер".

Между тем ранее сообщалось, что глава Соединенных Штатов пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Белый дом и назвал его хорошим человеком. Подчеркнув, однако, что избирался он во время жесткой коррупции в стране, которой так недоволен Трамп.

В мире США В мире экс-СССР Украина Дональд Трамп
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