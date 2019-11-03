СМИ уличили Трампа в ненависти к Украине с первых дней президентства

Издание The Washington Post опубликовало материал, в котором утверждается о "неукротимой ненависти" американского лидера Дональда Трампа к Украине с первых дней его президентства. По словам действующих и бывших сотрудников американской администрации, на которых ссылается газета, они никогда не могли понять и объяснить негатив главы государства к этой стране.

Так, в статье сказано, что осенью 2017 года на брифинге перед переговорами с президентом Петром Порошенко Трамп заявил, что Украина не является "настоящей страной", всегда была частью России и "полностью коррумпирована". Также Трамп выражал уверенность, что власти Украины вступили в сговор с демократами во время предвыборной кампании 2016 года с целью не допустить победы представителя республиканской партии.

Трамп якобы противился предоставить Киеву противотанковые комплексы Javelin, утверждая, что не стоит злить Россию и что Украина - плохая страна. Однако затем он одобрил продажу вооружений. Его ненависть к Украине The Washington Post называет "укоренившейся, неразумной и, возможно, имеющей необратимый характер".

Между тем ранее сообщалось, что глава Соединенных Штатов пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Белый дом и назвал его хорошим человеком. Подчеркнув, однако, что избирался он во время жесткой коррупции в стране, которой так недоволен Трамп.