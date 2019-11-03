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Рубрика: В мире

Трамп позвал Зеленского в Белый дом

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File photo Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File photo
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад визиту украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом. Глава Соединенных Штатов выразил уверенность, что Зеленский скоро приедет в Вашингтон.

Фото: Gettyimages
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"Полагаю, я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать", - цитирует Трампа ТАСС. Он также назвал Зеленского хорошим человеком и отметил, что глава Украины был избран во время невероятной коррупции в стране.

Ранее Трамп утверждал, что вопреки обвинениям, не оказывал давления на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонных переговоров, состоявшихся 25 июля. По словам Трампа, Зеленский сам тоже заявил, что на него не было никакого давления. Также он добавил, что хотел бы, чтобы Украине помогали не только США, но и другие страны.

Напомним, в ходе разговора с Зеленским Трамп упомянул про сына бывшего вице-президента и соперника на предстоящих в 2020 году выборах - Джо Байдена. Сын этого политика входил в руководство крупной украинской энергетической компании и мог быть замешан в отмывании трех миллионов долларов. Демократы в нижней палате конгресса потребовали проведения независимого парламентского расследования. Палата представителей американского конгресса начала процедуру импичмента Трампа.

В мире США В мире экс-СССР Украина Начало процедуры импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп
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