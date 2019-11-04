Почему на Lada Vesta внешние панели кузова из тонкого металла

Специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий в очередном выпуске "В самом деле" рассказал о том, почему у современных автомобилей внешние панели кузова сделаны из тонкого металла.

Как отметил Березий, внешние панели кузова штампуются из тонкой, пластичной стали, но зато внутри кузова, там где каркас безопасности, применяется массивная сталь толщиной в миллиметр и более. Плюс в кузове используется много деталей из стали повышенной прочности.

Так, например, на Lada Vesta конструкторы усилили стойки лобового стекла, лонжероны, элементы пола и порогов. Именно поэтому современные машины, сделанные из очень тонких листов металла, гораздо безопаснее их предшественников с "непробивным" кузовом. Доказательством стали разного рода краш-тесты.

Ранее сообщалось, что волжский автогигант на два дня остановит свои сборочные конвейеры. Внеплановый режим простоя на АвтоВАЗе продлится с 31 октября по 1 ноября. Целью остановки является оптимизация стоков готовых автомобилей.

В ноябре АвтоВАЗ должен объявить о старте продаж Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E. "РГ" публиковала первое "живое" фото такого автомобиля.

В сентябре 2019 года в России продано 31 516 Lada (+1,1% к сентябрю 2018 года). Суммарно по итогам трех кварталов 2019 года в России реализовано 265 200 автомобилей Lada, что на 2,4% превышает показатели за аналогичный период 2018 года.