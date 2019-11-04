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Рубрика: Российский автопром

Почему на Lada Vesta внешние панели кузова из тонкого металла

Текст: Юрий Зубко

Специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий в очередном выпуске "В самом деле" рассказал о том, почему у современных автомобилей внешние панели кузова сделаны из тонкого металла.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Как отметил Березий, внешние панели кузова штампуются из тонкой, пластичной стали, но зато внутри кузова, там где каркас безопасности, применяется массивная сталь толщиной в миллиметр и более. Плюс в кузове используется много деталей из стали повышенной прочности.

Так, например, на Lada Vesta конструкторы усилили стойки лобового стекла, лонжероны, элементы пола и порогов. Именно поэтому современные машины, сделанные из очень тонких листов металла, гораздо безопаснее их предшественников с "непробивным" кузовом. Доказательством стали разного рода краш-тесты.

Ранее сообщалось, что волжский автогигант на два дня остановит свои сборочные конвейеры. Внеплановый режим простоя на АвтоВАЗе продлится с 31 октября по 1 ноября. Целью остановки является оптимизация стоков готовых автомобилей.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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В ноябре АвтоВАЗ должен объявить о старте продаж Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E. "РГ" публиковала первое "живое" фото такого автомобиля.

В сентябре 2019 года в России продано 31 516 Lada (+1,1% к сентябрю 2018 года). Суммарно по итогам трех кварталов 2019 года в России реализовано 265 200 автомобилей Lada, что на 2,4% превышает показатели за аналогичный период 2018 года.

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