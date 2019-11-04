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Рубрика: Видео

Пользователей Сети повеселило видео с байкером и его псом

Текст: Вадим Давыденко

При просмотре этого ролика трудно сказать, кто здесь более искрометен и крут: брутальный, весь в татуировках и рокерской амуниции, байкер или пес, пусть и не столь фактурный, как его хозяин, но тоже источающий уверенность в себе и силу.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Поначалу собаку на видео и не разглядеть, настолько бросается в глаза фигура мотоциклиста в жутком, стилизованном под череп из какого-то голливудского ужастика, шлеме. И лишь при наезде камеры становится видна нагрудная переноска-слинг, в которой комфортно расположился четвероногий друг байкера, то ли небольшой пес, то ли крупный щенок.

Псину не смущают взгляды посторонних и не пугает рев двигателей. Она смотрит на мир сквозь крохотные солнцезащитные очки, терпеливо ждет, когда красный свет на светофоре сменится на зеленый, а в ушах ее, похоже, гремит AC/DC или Motorhead или вагнеровский "Полет валькирий".

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#видео #авто