СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.

На записях видно, как мужчина быстрым шагом, местами даже бегом, приближается ко входу в детсад. Обвиняемый звонит в дверь, и ему практически сразу ее открывают. Он уверенно поднимается по лестнице: он в тот момент находился в состоянии опьянения, координация движений, судя по записям, не была сильно нарушена.

На втором этаже мужчина что-то ищет: сначала он проходит до конца коридора, приоткрывает одну из дверей, затем возвращается в начало и входит, судя по всему, в помещение группы, где и произошло убийство.

Затем на записи правоохранители выводят обвиняемого из детсада в наручниках, обыскивают его на улице. В заключительной части обвиняемого приводят на место преступления - в спальную комнату детсада. Он что-то поясняет, после чего садится на подоконник, опустив голову.

Напомним, трагедия в детском саду "Сказка" произошла 31 октября примерно в 13.50: мужчина, беспрепятственно проникший в здание, нанес смертельный удар в шею шестилетнему мальчику. Обвиняемый в убийстве, а также впустивший его охранник, которому вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, находятся под стражей.