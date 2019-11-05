США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании "Мотор-Сич"

США пытаются во что бы то ни стало сорвать сделку между Киевом и Пекином по продаже Китаю стратегически важного украинского завода авиадвигателей "Мотор Сич".

Как пишет The Wall Street Journal, на этот раз Вашингтон направил на Украину "тяжелую артиллерию" в лице одного из "серых кардиналов" американской политики Эрика Принса - основателя известной частной военной компании наемников Blackwater. Принса американские СМИ называют лицом, приближенным к президенту Дональду Трампу, его неофициальным советником. Якобы его цель - уговорить украинских партнеров переориентироваться с китайских партнеров на американских.

Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В кулуарах ходили слухи, что главная цель миссии Болтона - вовсе не "поддержка трансатлантического пути Украины", но попытка не допустить продажу предприятия оборонной направленности китайцам.

Вообще за последние несколько месяцев туда успели наведаться многие чиновники из США. После Болтона в Запорожье побывал и старший советник Пентагона Дональд Уинтер, и дипломат Билл Тейлор. Наконец, в последних числах октября завод якобы посетил Эрик Принс, который эти слухи, впрочем, не комментирует - как и американская администрация, которая, по данным WSJ, его туда направила. Чем закончились эти переговоры, издание не сообщает.