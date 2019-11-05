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05.11.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen представил еще одну доступную версию Polo

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen представил новую версию седана Polo - Select. Главная ее "фишка" в возможности управлять рядом функций с мобильного телефона. Речь, правда, идет не о запуске двигателя или открывании дверей, а лишь о мониторинге. Впрочем, именно поэтому автомобиль войдет в число самых доступных версий Polo. Цены начинаются с 799 900 рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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С экрана гаджета можно будет получить основную информацию об автомобиле, в том числе о пробеге и уровне топлива в баке, о пройденном пути, израсходованном топливе. Программа выдаст анализ стиля вождения и советы о его изменении, расскажет о том, что означает та или иная сигнальная иконка на панели приборов. Навигатор покажет авторизованные центры VW и поможет записаться на сервис. Кроме того, реализована функция поиска автомобиля на парковке.

Polo Select будет доступен с 90-сильным мотором в паре с 5-ступенчатой "механикой" и 110-сильным агрегатом, работающим с такой же ручной коробкой и 6-диапазонным "автоматом". Машины получают 15-дюймовые стальные диски с декоративными колпаками, но покупатель может заказать легкосплавные диски. Боковые зеркала окрашены в черный цвет, при этом подогреваются и регулируются электроникой.

Фото: Пресс-служба Volvo.
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Салон обит тканью, при этом руль получил кожаную оплетку. Также кожей покрыты рычаг ручного тормоза и селектор КПП. В список оборудования входят аудиосистема R 140, центральный замок с дистанционным управлением, подогрев передних сидений и форсунок омывателя, круиз-контроль. Дополнительно можно заказать автоматический климат-контроль, светодиодные фары и пакеты опций "Комфорт" и "Безопасность".

Volkswagen Polo входит в топ-10 самых популярных моделей в России. За три квартала 2019 года автомобиль разошелся тиражом 42 413 экземпляров. Это лишь на 1% меньше, чем за тот же период 2018-го. Самый доступный вариант в линейке Polo стоит 679 900 рублей.

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#Volkswagen