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06.11.2019 00:00
Рубрика: Спорт

"Бавария" - "Олимпиакос". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Мюнхенская "Бавария", только что уволившая Нико Ковача с поста главного тренера, сегодня сыграет под руководством врио Ханси Флика.

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Соперником немецкой команды этим вечером будет греческий "Олимпиакос". В прошлой их встрече "Бавария" праздновала гостевую победу со счётом 3:2. Теперь попытается выиграть дома.

Несмотря на кризис, команда из Мюнхена, конечно, остаётся фаворитом. На её счету три победы в трёх матчах, причём другие две особенно примечательны: "Црвена Звезда" разгромлена со счётом 3:0, а финалист прошлой ЛЧ "Тоттенхэм" унижен в Лондоне с эпическим счётом 2:7.

У греков всё куда печальнее: начав с обнадёживающей ничьи с "Тоттенхэмом", обидчики "Краснодара" затем влетели братской "Звезде" со счётом 3:1.

Если команда Педру Мартинша ещё на что-то рассчитывает в этом розыгрыше, ей надо брать очки сегодня.

Начало - в 20:55 мск.

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